Идеальные цвета для спальни: Как выбрать идеальную палитру для здорового сна

Настроение в помещении определяется его цветовой палитрой, что непосредственно влияет на общее физическое самочувствие.
Это только подчеркивает важность проконсультироваться со специалистом.
Юлия Тычино, эксперт по дизайну интерьера, рассказала о том, какой цвет лучше всего не использовать в спальне.
Хотя некоторые рекомендации могут включать темные оттенки, фиолетовый следует исключить.
Хотя он обладает глубоким оттенком, который, казалось бы, должен создавать уютную атмосферу для сна, проблема заключается в его составляющих — смешении синего и красного.
Оба эти цвета обладают уникальными свойствами, но они также противоречивы между собой.
Синий успокаивает, в то время как красный стимулирует мозг.
Поэтому неправильный выбор цвета в интерьере спальни может отразиться на качестве сна, приводя к стрессу, усталости и даже набору лишнего веса.
Наиболее подходящими для спальни являются оттенки голубого или синего, особенно если окна комнаты выходят на север, в таких случаях предпочтительнее использовать теплые цвета.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.