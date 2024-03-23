Идеальные цвета для спальни: Как выбрать идеальную палитру для здорового сна

Эти цвета дизайнеры не рекомендуют использовать для оформления спальни

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Настроение в помещении определяется его цветовой палитрой, что непосредственно влияет на общее физическое самочувствие.

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Это только подчеркивает важность проконсультироваться со специалистом.

Юлия Тычино, эксперт по дизайну интерьера, рассказала о том, какой цвет лучше всего не использовать в спальне.

Хотя некоторые рекомендации могут включать темные оттенки, фиолетовый следует исключить.

Хотя он обладает глубоким оттенком, который, казалось бы, должен создавать уютную атмосферу для сна, проблема заключается в его составляющих — смешении синего и красного.

Оба эти цвета обладают уникальными свойствами, но они также противоречивы между собой.

Синий успокаивает, в то время как красный стимулирует мозг.

Поэтому неправильный выбор цвета в интерьере спальни может отразиться на качестве сна, приводя к стрессу, усталости и даже набору лишнего веса.

Наиболее подходящими для спальни являются оттенки голубого или синего, особенно если окна комнаты выходят на север, в таких случаях предпочтительнее использовать теплые цвета.