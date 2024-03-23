Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять процедур с моментальным эффектом для лица и тела
Сорт огурцов "Феникс 640" подходит для засолки
У Антона Шагина выходит собственный сборник стихотворений и иллюстраций
Эксперты ответили, что будет, если отрезать усы коту
Топ-6 достойных посещения районов в Стамбуле
Валерий Леонтьев высказалася о теракте в Крокус Сити Холле
Школьник Ислам вывел из "Крокуса" более 100 человек во время теракта
Дональд Трамп проведет размещение своей соцсети Truth Social на бирже
Диетолог Михалева предложила людям с заболеваниями почек ограничить потребление животного белка
Идеальные цвета для спальни: Как выбрать идеальную палитру для здорового сна

Эти цвета дизайнеры не рекомендуют использовать для оформления спальни

1:06
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Настроение в помещении определяется его цветовой палитрой, что непосредственно влияет на общее физическое самочувствие.

Эти цвета дизайнеры не рекомендуют использовать для оформления спальни
Фото: PxHere is licensed under CC0

Это только подчеркивает важность проконсультироваться со специалистом.

Юлия Тычино, эксперт по дизайну интерьера, рассказала о том, какой цвет лучше всего не использовать в спальне.

Хотя некоторые рекомендации могут включать темные оттенки, фиолетовый следует исключить.

Хотя он обладает глубоким оттенком, который, казалось бы, должен создавать уютную атмосферу для сна, проблема заключается в его составляющих — смешении синего и красного.

Оба эти цвета обладают уникальными свойствами, но они также противоречивы между собой.

Синий успокаивает, в то время как красный стимулирует мозг.

Поэтому неправильный выбор цвета в интерьере спальни может отразиться на качестве сна, приводя к стрессу, усталости и даже набору лишнего веса.

Наиболее подходящими для спальни являются оттенки голубого или синего, особенно если окна комнаты выходят на север, в таких случаях предпочтительнее использовать теплые цвета.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Идеальное место для толстянки: поставьте её туда и привлеките деньги в дом — улучшится финансовый достаток

При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.

Куда поставить толстянку в доме?
Зачем опрыскивать сад белизной?
Белизна является важным средством для борьбы с различными вредителями
Это растение цветёт до первого снега: создайте волшебную атмосферу в саду — настоящая жемчужина на вашем участке
Рассказываем о местах, где лучше не сажать огурцы
Терактом в "Крокусе" враг хотел разжечь межнациональную вражду и сепаратизм Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Откажитесь от плинтусов: новый тренд в интерьере — парящие стены
Раскрыта неожиданная причина срыва запуска "Союза" в последний момент: села батарейка
Анна Заворотнюк возвращается в Дубай: почему скучает по мужу и что происходит с её матерью?
Анна Заворотнюк возвращается в Дубай: почему скучает по мужу и что происходит с её матерью?
Последние материалы
У Антона Шагина выходит собственный сборник стихотворений и иллюстраций
Эксперты ответили, что будет, если отрезать усы коту
Топ-6 достойных посещения районов в Стамбуле
Эти цвета дизайнеры не рекомендуют использовать для оформления спальни
Валерий Леонтьев высказалася о теракте в Крокус Сити Холле
Школьник Ислам вывел из "Крокуса" более 100 человек во время теракта
Дональд Трамп проведет размещение своей соцсети Truth Social на бирже
Диетолог Михалева предложила людям с заболеваниями почек ограничить потребление животного белка
Почему на лобовом стекле автомобиля появляются полосы: как решить проблему
Ученые ИФХЭ РАН обнаружили эффективность "электронного носа" в определении болезней по выдыхаемому воздуху
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников