Превратите свою батарею отопления в стильную деталь интерьера: советы от эксперта

7 советов от мастера, как правильно красить батареи

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Можно ли изменить цвет батареи отопления? Определенно да, ведь обновленный радиатор может стать привлекательным элементом интерьера.

Фото: Pxhere is licensed under Creative Commons CC0.

Однако, прежде чем приступить к работе, дизайнер Юлия Тычино советует учитывать несколько важных моментов:

Необходимо дождаться окончания отопительного сезона, чтобы батарея остыла. Перед началом покраски следует очистить поверхность батареи от пыли, грязи, ржавчины и других загрязнений. При выборе краски следует учитывать тип радиатора и использовать термостойкий состав. Для удобства работы лучше всего использовать кисть с изогнутой головкой и длинной рукояткой. Рекомендуется сначала покрасить заднюю и внутреннюю часть батареи, а затем приступить к передней. При появлении капель и подтеков на радиаторе, их можно удалить с помощью наждачной бумаги. В зависимости от условий, таких как влажность в помещении, может потребоваться нанесение финишного слоя термостойкого лака для защиты покрытия.