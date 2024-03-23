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Идеальные шторы для просторных интерьеров: лучшие материалы и стили

Иллюзия высокого потолка при помощи обычных штор: лучшие советы

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Тяжелые шторы, изготовленные из качественной дорогой ткани, могут превосходно дополнить интерьер просторного помещения, где жильцы или гости могут наслаждаться видом портьер с расстояния.

Иллюзия высокого потолка при помощи обычных штор: лучшие советы
Фото: PxHere is licensed under CC0

Однако в небольших помещениях такое решение может показаться неудачным, поскольку шторы привлекают к себе внимание и визуально сужают пространство.

Чтобы избежать этого эффекта, лучше выбрать легкий тюль или полупрозрачные шторы светлых оттенков. Они подходят для любого стиля интерьера и создают ощущение легкости и простора.

Кроме того, есть хитрость, используемая специалистами по дизайну интерьера, чтобы скорректировать пропорции помещения.

Чтобы визуально увеличить высоту потолка, можно использовать шторы, которые достают до пола, и установить карниз как можно ближе к потолку, а не над окном. Это создаст впечатление увеличения высоты помещения и поднятия потолка.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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