Идеальные шторы для просторных интерьеров: лучшие материалы и стили

Тяжелые шторы, изготовленные из качественной дорогой ткани, могут превосходно дополнить интерьер просторного помещения, где жильцы или гости могут наслаждаться видом портьер с расстояния.
Однако в небольших помещениях такое решение может показаться неудачным, поскольку шторы привлекают к себе внимание и визуально сужают пространство.
Чтобы избежать этого эффекта, лучше выбрать легкий тюль или полупрозрачные шторы светлых оттенков. Они подходят для любого стиля интерьера и создают ощущение легкости и простора.
Кроме того, есть хитрость, используемая специалистами по дизайну интерьера, чтобы скорректировать пропорции помещения.
Чтобы визуально увеличить высоту потолка, можно использовать шторы, которые достают до пола, и установить карниз как можно ближе к потолку, а не над окном. Это создаст впечатление увеличения высоты помещения и поднятия потолка.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.