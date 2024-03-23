Катастрофа в квартире: жительница Кирова избегает трагедии под развалившимся потолком

На пенсионерку едва не рухнул потолок

1:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По сообщению kp. ru, женщина в возрасте 83 лет из города Киров едва не пострадала от падения потолка в её квартире. Инцидент произошел на улице Народной, где сильный грохот привлек внимание соседей. Они обнаружили кучу строительного мусора и метровую дыру в потолке, через которую был виден чердак. Пенсионерка, находившаяся в другой комнате в момент происшествия, не пострадала.

Фото: xxiveklnr.su

После двухнедельных жалоб женщины управляющая компания ограничилась лишь закрытием дыры фанерой, не предприняв дальнейших мер. Ремонт крыши начался только в 2023 году, при этом кровля почти полностью открыта, и штукатурка осыпается от каждого шага рабочих. Служба, занимающаяся обслуживанием здания сейчас утверждает, что предыдущая управляющая компания игнорировала проблемы, в результате чего потолочное перекрытие испортилось. Пенсионерка беспокоится, что потолок в других комнатах её квартиры также может обвалиться.

Ситуацией заинтересовались в общественной организации "Народный фронт", которая обратилась в прокуратуру. Волонтеры считают необходимым проверить здание на аварийность. Если оно будет признано непригодным для проживания, то средства из фонда капитального ремонта будут возвращены жильцам, а затем будет организовано их расселение.

Также были упомянуты другие инциденты: в Челябинске крыша реабилитационного центра обрушилась под весом снега, а в одном из домов в Бежецке, Тверская область, потолок упал из-за протекающей крыши. В обоих случаях пострадали люди, однако компенсации для собственников пока не выплачиваются.