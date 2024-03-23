Идеи для декора: как выбрать стильный настенный декор для маленькой комнаты

Выбор декора для небольшой комнаты — это увлекательное, но одновременно сложное занятие. Оставив стены голыми, можно создать впечатление недоработанности интерьера для каждого, кто заходит в помещение.
При подборе декора для небольшой квартиры стоит избегать картин с крупными и яркими элементами. Большие яркие картины сразу привлекают внимание и могут сделать помещение визуально еще меньше из-за их доминирования.
Лучше выбрать несколько маленьких, но занимательных художественных деталей, которые помогут визуально расширить пространство и придать ему интерес. Например, можно остановиться на серии небольших постеров, фотографий в простых рамках, собственных рисунках или коллекции тарелок.
Тщательно продуманные композиции из небольших элементов идеально подходят для небольших помещений, позволяя глазу свободно перемещаться по комнате и при этом скрывая ее реальные размеры.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.