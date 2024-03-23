Идеи для декора: как выбрать стильный настенный декор для маленькой комнаты

Почему в маленькой квартире не должны висеть большие картины

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Выбор декора для небольшой комнаты — это увлекательное, но одновременно сложное занятие. Оставив стены голыми, можно создать впечатление недоработанности интерьера для каждого, кто заходит в помещение.

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

При подборе декора для небольшой квартиры стоит избегать картин с крупными и яркими элементами. Большие яркие картины сразу привлекают внимание и могут сделать помещение визуально еще меньше из-за их доминирования.

Лучше выбрать несколько маленьких, но занимательных художественных деталей, которые помогут визуально расширить пространство и придать ему интерес. Например, можно остановиться на серии небольших постеров, фотографий в простых рамках, собственных рисунках или коллекции тарелок.

Тщательно продуманные композиции из небольших элементов идеально подходят для небольших помещений, позволяя глазу свободно перемещаться по комнате и при этом скрывая ее реальные размеры.