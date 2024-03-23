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Простой и эффективный способ очистки унитаза: использование воздушного шара

Домохозяйкам посоветовали класть воздушный шар в слив унитаза

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Недвижимость

Эксперты рекомендуют использовать воздушный шар для очистки унитаза от налета до блеска. Они утверждают, что этот метод значительно упрощает процесс уборки сантехники. Для этого необходимо надуть воздушный шар, завязать его ниткой и поместить в унитаз таким образом, чтобы слив был полностью закрыт. Шар можно зафиксировать на месте с помощью клейкой ленты, а затем приступить к очистке внутренних стенок унитаза.

Домохозяйкам посоветовали класть воздушный шар в слив унитаза
Фото: flickr. com by Jim from Stevens Point, WI, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Эксперты объяснили, что воздушный шар будет действовать как пробка, предотвращая сток воды через слив. После обработки поверхности унитаза чистящими средствами они рекомендуют не сразу убирать "химию", а наполнить унитаз водой и оставить на час. После этого воздушный шар можно удалить: вода стечет, а поверхности останутся идеально чистыми.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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