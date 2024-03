Простой и эффективный способ очистки унитаза: использование воздушного шара

Your browser does not support the audio element.

Эксперты рекомендуют использовать воздушный шар для очистки унитаза от налета до блеска. Они утверждают, что этот метод значительно упрощает процесс уборки сантехники. Для этого необходимо надуть воздушный шар, завязать его ниткой и поместить в унитаз таким образом, чтобы слив был полностью закрыт. Шар можно зафиксировать на месте с помощью клейкой ленты, а затем приступить к очистке внутренних стенок унитаза.

Фото: flickr. com by Jim from Stevens Point, WI, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license