Компания KNAUF выстояла и остаётся работать в России. От европейских поставок она теперь не зависит

Компания KNAUF продолжит работу в РФ

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стало известно, что компания KNAUF продолжит свою деятельность в России. Работа будет продолжаться до тех пор, пока позволят экономические и политические условия. О данном решении сообщил руководитель Департамента по маркетингу "Кнауф Россия и Беларусь" Алексей Зимин.

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"На данный момент компания сосредоточилась на ремонте, модернизации и поддержании текущей деятельности. Несмотря на все негативные прогнозы, экономика России выстояла, выстояла она и в компании. 2023 год в целом для нас был положительным", — отметил Зимин.

Что касается прекращения поставок необходимых материалов из Европы, то по словам Зимина, им практически сразу нашли замену. Он объяснил, что производственные мощности компании не были сосредоточены только на Европе, в РФ они были локализованы в высокой степени всегда.

"То, что отказались поставлять европейцы, нашлось в России, в азиатских странах и в Китае", — добавил Алексей Зимин.

Эксперт рассказал, что потребители продукции KNAUF, даже не заметили сложностей, которые пришлось оперативно решать в компании. Как пример, Бетконтакт и Унифлот, которые ранее поставлялись только из ФРГ, теперь производятся в РФ из местного сырья. Более того, по словам Зимина, компания не то что бы "держится", её руководство ставит перед собой амбициозные задачи и многие из них будут выполнены уже в текущем, 2024 году.