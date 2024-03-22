Пока не спешите: синоптик Шувалов ответил россиянам, когда можно будет мыть окна для сохранения максимального эффекта

Синоптик Шувалов призвал россиян мыть окна в квартирах не раньше середины апреля

0:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Начинать мыть окна стоит не раньше середины апреля. Об этом Pravda.Ru заявил метеоролог Александр Шувалов.

Фото: commons.wikimedia.org by LauraHale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Финал марта обещает быть облачным с осадками и с не очень высокой температурой. Около 5 градусов выше нуля — это максимальная температура. И осадки практически ежедневные. Но, конечно, в Москве в основном дождь. Но могут по утрам быть примеси мокрого снега. Если поспешить с мытьем окон, то может потом этот дождь и заляпать", — отметил он.

При этом, синоптик не исключил, что россиян может ожидать минусовая температура.

"Минусовая температура, естественно, только в ночные и утренние часы. Но все равно это в сочетании с дождем и мокрым снегом возможность образования гололедицы на дороге. Это будет короткий период, но утром нужно быть предельно осторожным", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Ранее эксперты раскрыли рецепт средства, надолго защищающего окна от загрязнений.