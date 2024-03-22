Пока не спешите: синоптик Шувалов ответил россиянам, когда можно будет мыть окна для сохранения максимального эффекта

Начинать мыть окна стоит не раньше середины апреля. Об этом Pravda.Ru заявил метеоролог Александр Шувалов.
"Финал марта обещает быть облачным с осадками и с не очень высокой температурой. Около 5 градусов выше нуля — это максимальная температура. И осадки практически ежедневные. Но, конечно, в Москве в основном дождь. Но могут по утрам быть примеси мокрого снега. Если поспешить с мытьем окон, то может потом этот дождь и заляпать", — отметил он.
При этом, синоптик не исключил, что россиян может ожидать минусовая температура.
"Минусовая температура, естественно, только в ночные и утренние часы. Но все равно это в сочетании с дождем и мокрым снегом возможность образования гололедицы на дороге. Это будет короткий период, но утром нужно быть предельно осторожным", — заключил собеседник Pravda.Ru.
Ранее эксперты раскрыли рецепт средства, надолго защищающего окна от загрязнений.
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