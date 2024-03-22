Отдых на даче может обернуться нарушением законов: как избежать штрафов и наказаний

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Недвижимость

Согласно информации, полученной от экспертов и опубликованной на портале aif. ru, садоводам и дачникам следует быть более внимательными к правилам, регулирующим их деятельность на загородных участках. Несмотря на распространенное мнение о свободе действий на собственной территории, фактически это не так.

За что можно получить штраф во время дачного отдыха
Фото: pravda-nn.ru

Юрист и кандидат юридических наук Александр Зорин подчеркнул важность соблюдения правил пожарной безопасности, которые недавно были изменены. Согласно новым нормам, размещение мангала, сжигание мусора или травы должно осуществляться не менее чем в 15 метрах от зданий. Зажигание огня следует производить в специальной яме или котловане определенных размеров. Нарушение данных правил влечет за собой штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а в случае пожара с серьезными последствиями — до 7 лет лишения свободы.

Зорин также подчеркнул, что неправильная утилизация мусора или недостаточное внимание к сорнякам также карается штрафами от 20 до 50 тысяч рублей. Кроме того, выращивание на участке растений с наркотическим эффектом может повлечь за собой серьезные наказания, включая тюремное заключение.

Другой эксперт, юрист по недвижимости Дмитрий Молчанов, предупредил о возможности штрафов за нецелевое использование земли, а также за строительство непредусмотренных законом сооружений на участке. Нарушения могут привести к штрафам в зависимости от характера нарушения и кадастровой стоимости земли.

Кроме того, эксперт подчеркнул важность соблюдения тишины на участке и рекомендовал обращаться к местным органам власти для получения информации о действующих правилах и возможных штрафах за нарушение тишины.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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