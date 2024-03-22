Превратите ваш дом в трендовое пространство: экспертные советы по ремонту без переплаты

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Способы бюджетно сделать ремонт в доме

1:30
Недвижимость » Ремонт

Для начала ремонта в доме важно оценить его объем. Эксперт онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Ник Кобылкин рекомендует способы обновления интерьера без излишних расходов.

Способы бюджетно сделать ремонт в доме
Фото: U.S. NAVY is licensed under CC0

Если стены целы, штукатурка не трескается, а полы не скрипят, вероятно, достаточно провести косметический ремонт. Это может включать в себя замену чистовой отделки, такую как укладка нового ламината, перекраска стен или поклейка новых обоев. Однако Кобылкин подчеркивает необходимость проверки проводки и труб. Обнаружение протечек или проблем с электричеством может потребовать более серьезного ремонта.

В качестве простых и доступных способов обновления дома эксперт упоминает устранение беспорядка и лишних предметов, а также перестановку мебели. Громоздкую мебель можно заменить на легкие плетеные корзины или мобильные системы хранения. Дополнительно можно добавить растения в комнату. Продажа ненужных строительных материалов и мебели помимо обновления внешнего вида также позволит сэкономить на утилизации.

При небольшом ремонте можно дать вторую жизнь мебели, заменив фурнитуру или обивку, либо добавив на нее принт. Также можно разнообразить стены, например, добавив 3D-аппликации, панно или повесив картины и фотографии. Важную роль в интерьере играет освещение — иногда достаточно заменить люстру или установить светодиодную подсветку, чтобы преобразить пространство.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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