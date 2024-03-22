Идеальный отдых на даче: простые улучшения для идеального отдыха

Топ-3 незаменимых вещей для хорошего отдыха на даче

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Если вы не в состоянии себе позволить отпуск, но желаете уйти от городской суеты, обратите внимание на возможность провести время на даче.

Фото: https://www.alfatools.by/

Рассмотрим несколько простых способов улучшения вашей дачи, чтобы сделать её идеальным местом для отдыха.

Охлаждающие стаканы: Если вам нравится наслаждаться холодными напитками летом, стоит обзавестись специальными бокалами, которые сохраняют прохладу на протяжении длительного времени. Эти бокалы имеют двойные стенки из бесфенольного акрила, между которыми находится охлаждающий гель. Силиконовое кольцо на верхней части бокала предотвращает нагревание напитка от тепла рук. Перед использованием положите бокалы в морозилку на два-три часа, и вы сможете наслаждаться прохладным напитком без добавления льда. Кресло-кокон: Дачный кокон представляет собой комбинацию кресла-качалки, гамака и садовых качелей, занимая при этом минимум места. Он обладает особым шармом и уютом благодаря своему исполнению из искусственного ротанга. Садовый зонт: Если на вашем дачном участке не хватает тени, садовый зонт станет отличным решением. Он защитит вас от прямых солнечных лучей и поможет избежать перегрева, а также сделает ваш отдых более комфортным даже в пасмурные дни, когда можно насладиться чашкой горячего чая или кофе на открытом воздухе, не беспокоясь о дожде.