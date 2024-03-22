Простые советы по выбору идеальной рамы для зеркала в вашем интерьере

Как не испортить интерьер зеркалом

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Зеркало, безусловно, может стать прекрасным элементом декора, однако часто его общий вид портит неудачный выбор рамы.

Фото: Pexels by Curtis Adams is licensed under CC0

В традиционном интерьере отлично сочетается резная деревянная рама, но в стиле минимализма она может выглядеть излишне изысканно и громоздко.

В данном случае контраст может сработать против вас, и зеркало может создать избыточную насыщенность в помещении.

Если вы не уверены, какая рама будет наилучшим выбором, стоит остановиться на простом однотонном варианте.

Кроме того, в некоторых стилях предусматривается использование "голых" зеркал. Например, в скандинавском стиле, минимализме или хай-теке допускается размещение зеркала на стене без рамы.

Важно также учитывать цвет рамы. Универсальным выбором является черный цвет, который подходит практически для любого случая. Также можно выбрать раму, соответствующую цвету стен либо на пару оттенков светлее или темнее. В этом случае рама не будет ярким акцентом в помещении и будет органично дополнять зеркало, не привлекая к себе внимания.

Наконец, обращая внимание на материал рамы для зеркала, лучше всего избегать пластика, который может придать интерьеру дешевый вид. Более предпочтительным выбором будет металлическая или деревянная рама. Если желаете добавить роскоши в интерьер, рассмотрите вариант с рамой, покрытой золотом или серебром.