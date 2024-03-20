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Обои для низких потолков: эффективные геометрические узоры и цветовые решения

Какие обои выбрать для комнат с низкими потолками

0:58
Недвижимость » Ремонт

Помещения с низкими потолками часто создают ощущение стесненности и неприглядности. Однако, есть способы обмануть зрение и визуально увеличить высоту потолка. Один из них — правильный выбор отделочных материалов.

Какие обои выбрать для комнат с низкими потолками
Фото: Flickr by Hotel Domspitzen Köln is licensed under CC BY-SA 2.0

Например, обои с геометрическим узором, таким как ромбы, могут создать иллюзию более высокого пространства за счет своего дизайна. Потолок кажется приподнятым, что делает комнату более просторной.

Также эффективны обои с вертикальными полосами, которые визуально удлиняют стены. Важно выбирать нейтральные цвета и предпочитать более узкие полосы, чтобы не создавать чрезмерной яркости и не перегружать интерьер.

В случае, если нет возможности найти подходящие обои с геометрическим узором или вертикальными полосами, можно остановить свой выбор на ярких обоях. Яркий и насыщенный узор привлечет внимание и отвлечет от низкого потолка, создавая интересный визуальный эффект.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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