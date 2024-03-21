Простые решения для порядка: как использование отдельных полок и перевернутого складывания помогают убрать беспорядок в гардеробе

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Где и как хранить вещи, которые должны быть под рукой ежедневно

Недвижимость

Не все люди сразу убирают одежду в шкаф после снятия. Некоторые предпочитают использовать стул в качестве временного места хранения. В конечном итоге это приводит к образованию кучи одежды на стуле, что затрудняет поиск нужных вещей.

Где и как хранить вещи, которые должны быть под рукой ежедневно
Фото: PxHere is licensed under CC0

Если вам не хочется каждый раз убирать одежду в шкаф, вы можете обратить внимание на напольные рейлы или вешалки-камердинеры.

Этот подход имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, он помогает избежать скопления одежды на стуле и поддерживать порядок. С другой стороны, все ваши вещи будут на виду.

Еще один вариант — выделить в шкафу отдельную полку для менее используемых вещей.

Однако не всегда есть достаточно свободного места в гардеробе, чтобы реализовать эту идею.

Если у вас нет свободной полки, можно складывать одежду в те же отделения, что и чистую, но в перевернутом виде, чтобы избежать путаницы.

Эта проблема касается не только повседневной одежды, но и домашней одежды, такой как пижамы, халаты, футболки и спортивные штаны.

Чтобы избежать скопления этих вещей на крючках в ванной или на подлокотниках дивана, можно выделить для них отдельный ящик в комоде или использовать банкетку с откидной крышкой. Это также удобное место для хранения вещей, которые вы часто носите, но которые еще не готовы к стирке.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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