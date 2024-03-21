Экономия без ущерба: как сделать ремонт выгодным и качественным

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На чем можно экономить во время ремонта квартиры - дизайнеры назвали 3 варианта

1:04
Недвижимость » Ремонт

Общеизвестно, что ремонт — одно из самых затратных событий в нашей жизни, поэтому многие стремятся сэкономить на этом, хотя бы немного. Однако такой подход не всегда приносит хорошие результаты из-за возможной низкой качества выполненных работ.

На чем можно экономить во время ремонта квартиры - дизайнеры назвали 3 варианта
Фото: Pexels by Blue Bird is licensed under CC0

Где можно взяться за экономию? Например, простые работы. Многие люди предпочитают самостоятельно укладывать ламинат, устанавливать сантехнику, красить стены или клеить обои. Важно, чтобы те работы, которые вы выполняете самостоятельно, были выполнены качественно.

Что касается выбора плитки, то действительно, красивая и качественная плитка может создать потрясающий эффект, но она часто бывает дорогой. Однако некоторые местные или менее известные производители также могут предложить интересные варианты с хорошим качеством.

Если говорить об обоях, то важно обращать внимание на их плотность. Если обои не напоминают обычную бумагу, это хороший знак. Интересно, что даже у известных брендов не всегда качество материалов оправдывает их стоимость.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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