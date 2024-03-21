В РФ бум на аренду складских помещений. Цены, которые тоже выросли, бизнесменов не пугают

В России стали чаще арендовать складские помещения

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России возник огромный спрос на аренду складов. Так, за последний год интерес к складским помещениям увеличился на 25 процентов. Ажиотаж происходит несмотря на рост цен в этом секторе. Ставки на аренду помещения за год выросли в полтора раза. Сейчас её средний показатель — 333 тысячи рублей за кв. м. Информация предоставлена сервисом "Авито Недвижимость".

Фото: www.flickr.com by Secom Bahia is licensed under лицензии Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Что касается продаж складских объектов, то они тоже выросли и тоже ощутимо — на 15 процентов. Квадратный метр склада при продаже тоже стал выше. Подорожание произошло на 40 процентов. Да и "аппетиты" покупателей складских помещений тоже выросли. По статистике за год, чаще всего в сделках купли-продажи указывалась средняя площадь в 876 квадратов. Ранее данный показатель был чуть меньше — 768 кв. м.

"Подобрать нужный склад и взять его в аренду — проще, чем его купить. Такой момент актуален для всех городов РФ. Способствует развитию аренды — желание быстро развить бизнес и планы по выходу со своей продукцией в других регионах", — так прокомментировала ситуацию с арендой руководитель "Коммерческой Недвижимости Авито" Виктория Сафронова.