Московские застройщики реагируют на снижение спроса: скидки на жилье до 25%

Отсутствие спроса повышает предложение - московские застройщики снижают цены на квартиры

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

В начале 2023 года московские застройщики вынуждены были реагировать на отсутствие спроса на недвижимость и начали снижать цены на строящиеся объекты. С начала года спрос сократился на треть, и на данный момент можно приобрести 18-23 тысячи квартир и апартаментов в столице России со скидкой. В перспективе доля и уровень скидок могут увеличиться, поскольку пока нет признаков восстановления спроса.

Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

По словам главы совета директоров компании "Бест Новострой" Ирины Доброхотовой, застройщики стимулируют спрос с помощью скидок, так как им нужно направить больше средств дольщиков на эскроу-счета. Размер ставок по проектному финансированию, выделяемых банками застройщикам на строительство, зависит от заполняемости таких счетов.

Согласно замдиректору по продажам компании ГК "Гранель" Сергею Нюхалову, у них скидки колеблются от 10 до 25%, однако это зависит от конкретного проекта. Однако не каждый покупатель может получить скидку. Она предоставляется только тем, кто готов оперативно заключить сделку, оплатив ее полностью наличными или с использованием ипотеки.

Резюмируя ситуацию с скидками, генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова отмечает, что до лета 2023 года доля предложений с дисконтом будет продолжать расти, поскольку нет признаков восстановления спроса на рынке.