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Простые правила раздельного сбора мусора в Москве: от пищевых отходов до крупногабаритной техники

Гайд по сортировке мусора

1:56
Недвижимость

Программа по сортировке мусора, распространяющаяся среди москвичей, расширяется год от года, приучая все больше жителей к правильной классификации отходов. Жители города уже привыкли выбрасывать пищевые остатки в серые контейнеры, а вторичные материалы — в синие. Однако возникают затруднения с другими видами мусора.

Гайд по сортировке мусора
Фото: Пресс служба компании "Хартия"

У каждого дома установлены два контейнера разного цвета. Серые контейнеры предназначены для общих отходов (включая пищевые остатки и предметы личной гигиены), в то время как синие предназначены для сбора перерабатываемых материалов: стекла, металла, бумаги и пластика.

Одноразовые бумажные стаканчики для горячих напитков не могут быть переработаны, так как внутренний слой сделан из полиэтилена, поэтому они не могут быть отнесены к вторичным материалам. Перед утилизацией стеклянной тары, алюминиевых банок и жестянок из-под напитков рекомендуется промыть их водой, чтобы облегчить хранение и переработку материалов.

При сортировке мусора использование мусоропровода не является обязательным, но если вы все же решите использовать его, следует выбрасывать только общие отходы; лучше отнести вторичные материалы на специальную площадку и поместить их в синий контейнер.

Устаревшую технику и мебель не следует выбрасывать в обычные мусорные баки. Их нужно сдавать в пункты приема крупногабаритных предметов, которые часто находятся рядом с контейнерными площадками. Если вы не можете найти такой пункт, вы можете узнать его местоположение в вашей управляющей компании или местном управлении. Строительный мусор также необходимо утилизировать отдельно от обычных бытовых отходов.

Кроме того, существуют вещи, которые не попадают ни в одну из вышеперечисленных категорий, такие как люминесцентные лампы, термометры, батарейки и аккумуляторы. Для их утилизации существуют специальные пункты приема.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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