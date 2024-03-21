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Как влиять на процесс капремонта в Москве: советы для жильцов многоквартирных домов

Контроль и влияние на ход капремонта в своем доме

2:34
Недвижимость » Ремонт

Ремонт многоквартирных домов в Москве, известный как капитальный ремонт, требует не только финансовых вложений со стороны жильцов, но и управленческих аспектов. Все же жильцы могут оказывать влияние на ход капремонта своего дома.

Контроль и влияние на ход капремонта в своем доме
Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области is licensed under Public Domain

Организация процесса капитального ремонта основывается на региональной программе, которая определяет основные виды работ и их сроки. Специалисты Фонда капитального ремонта Москвы проводят комплексное обследование дома и его инженерных систем для определения необходимых мероприятий. Жильцам важно активно взаимодействовать с Фондом уже на этапе обследования и проектирования.

Хотя не все предложения жильцов могут быть учтены из-за особенностей дома или планировки, они могут обсудить и дополнить список работ после предварительного согласования на общем собрании. Эти предложения рассматриваются в Домовой капитальный ремонт (ДКР) при участии различных организаций и чаще всего принимаются.

Собственники также могут ускорить начало работ по отдельным системам и элементам дома, если он включен в краткосрочный план региональной программы. Например, если ремонт системы теплоснабжения запланирован на 2024-2026 годы, а горячего водоснабжения на 2027-2029 годы, работы по обеим системам могут быть проведены одновременно по решению общего собрания.

Желающие иметь полный контроль над процессом и выполнить капитальный ремонт самостоятельно могут перейти от обязательных взносов на специальный счет. В этом случае они сами определяют перечень работ, но должны соблюдать минимальные требования, установленные региональным оператором.

Контроль за работой подрядчика и приемка капитального ремонта также лежат на собственниках, а также исправление недочетов и решение проблем.

Относительно конкретных видов работ, собственники могут влиять на выбор цвета стен, осветительных приборов, радиаторов отопления, покраску фасада и дизайн входных групп на этапе проектирования. Для этого они должны следить за информацией от Фонда капитального ремонта, подрядных и управляющих организаций.

Следует также отметить, что капитальный ремонт исторических домов, которые являются памятниками архитектуры, сопряжен с ограничениями из-за наличия предметов охраны. Собственники не имеют права требовать от Фонда или подрядчиков изменений в этих объектах, таких как замена исторических оконных рам на современные пластиковые, если они входят в состав предметов охраны.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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