Избегайте лишнего: секреты выбора мебели и техники без перегрузки квартиры

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Как не превратить дом в склад ненужной мебели и техники

3:03
Недвижимость » Мнение

Множество людей покупают мебель и бытовую технику, которые затем просто скапливаются в квартире, не принося никакой пользы. Специалисты рассказали, какие предметы чаще всего становятся бесполезными и как правильно выбирать, чтобы избежать перегруженности жилища ненужными вещами.

Как не превратить дом в склад ненужной мебели и техники
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Одним из наиболее частых случаев является покупка бытовой техники без учета реальных потребностей и размеров помещения, по словам экспертов. Например, приобретают огромные пылесосы для однокомнатных квартир, которые можно легко убирать вручную, или масштабные холодильники для одиноких людей без дачи. Еще одной распространенной ошибкой является приобретение мощных и сложных в использовании стиральных машин.

Однако большую проблему создают не только крупногабаритные приборы, так как их покупка ограничена, но и мелкие вещи, например, соковыжималки или фритюрницы. После единичного использования они чаще всего просто занимают место на кухне без дела.

"Мы провели опрос среди клиентов и выяснили, что наиболее редко используемыми вещами в доме являются узконаправленные товары, такие как фритюрницы, шашлычницы и йогуртницы", — отметила руководитель отдела дизайна интерьера в компании Mr. Doors Вероника Антелава.

Елизавета Родионова, руководитель отдела маркетинга компании Estima, назвала наиболее бесполезные предметы быта, такие как соковыжималки, мороженицы и хлебопечки, если их не используют регулярно члены семьи.

Перед покупкой таких вещей важно оценить доступное свободное время, так как их использование требует времени и покупки ингредиентов, отметила Родионова.

Чтобы избежать перегруженности техникой, рекомендуется выбирать универсальные и компактные вещи, простые в использовании, советует Яна Матлаш из "ВсеИнструменты.ру". Она выделяет такие позиции, как мультиварка, блендер 3 в 1 и бутербродница со сменными насадками.

Также часто остаются невостребованными и занимают место бытовые инструменты. Например, наборы инструментов на 200 предметов часто содержат излишнее количество элементов, из которых используется лишь небольшая часть. Также инструменты, не подходящие по мощности или назначению, остаются без дела.

Наиболее универсальным и практичным инструментом для дома является дрель-шуруповерт, советует Матлаш. Он способен просверлить отверстия и помочь в сборке мебели. Также рекомендуется использовать мультитул для мелкого ремонта.

Из сантехники наиболее бесполезными оказываются ванны с гидромассажем и душевые кабины с различными функциями, отмечает Илья Грачев из VitrA. В стандартных квартирах более функциональны встраиваемые душевые комплекты, безободковые подвесные унитазы и встроенные биде.

Также необходимо разумно подходить к выбору мебели, учитывая реальные потребности и размеры помещения. Например, большой семье требуется вместительный шкаф, а одинокому человеку — компактная модель.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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