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Модный гаджет может как помочь, так и навредить. Перед покупкой увлажнителя воздуха, поймите, нужен ли он вам

Увлажнитель для воздуха в вашей квартире и на работе — так ли уж необходим?

1:49
Недвижимость

С постоянным увеличением ассортимента гаджетов для улучшения здоровья и внешнего вида становится всё сложнее определить, какой именно прибор нужен. Одним из полезных гаджетов для вашего быта может стать увлажнитель воздуха.

Увлажнитель для воздуха в вашей квартире и на работе — так ли уж необходим?
Фото: Own work by Roecrew is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Увлажнитель воздуха — это устройство, которое может оказаться очень полезным для поддержания здоровья и комфорта в помещении.

Оптимальный уровень влажности в помещении составляет 40-60%. Если влажность слишком низкая, воздух считается сухим, что может привести к ряду негативных последствий. Увлажнитель помогает нормализовать влажность в сухих помещениях, таких как квартиры в период отопительного сезона.

Сухие слизистые оболочки более чувствительны к аллергенам, проникающим в дом, таким как

  • пыль,
  • плесень,
  • шерсть домашних животных
  • и пыльца с улицы.

Это может увеличить риск возникновения аллергических реакций.

Кроме того, сухая кожа на лице и теле при сухом воздухе может стать шелушащейся и трескающейся, что увеличивает вероятность появления дерматитов и экземы, а волосы могут стать матовыми и ослабленными.

C помощью покупки в дом увлажнителя воздуха вы можете приобрести комфорт и спокойствие за ваше самочувствие.

Перед тем, как приобрести увлажнитель, важно определить, действительно ли он необходим.

Для этого рекомендуется измерить текущий уровень влажности в помещении при помощи специального прибора — гигрометра. Некоторым людям достаточно просто проветривать помещение вовремя.

Избыток влаги в воздухе также может быть вреден для здоровья, как и её недостаток. Кроме того, высокая влажность способствует появлению плесени.

Если уровень влажности в помещении превышает 65%, то, вероятно, потребуется осушитель воздуха.

Как выбрать увлажнитель воздуха? Зачем он нужен?
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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