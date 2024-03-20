Секреты вертикального озеленения: создайте уютный городской огород у себя дома

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Огород в городской квартире: как создать маленькую дачу на стене

2:59
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Свежая салатная зелень, выращенная в стенах городской квартиры, представляет собой не только традиционный рядом стоящих луковиц в воде, но и настоящие грядки. Создание небольшого огорода на вертикальной поверхности, который в то же время служит ярким элементом декора — это абсолютно выполнимо. Технический специалист направления "Скатная кровля и холст" из корпорации "Технониколь", Андрей Когут, поделился инструкцией по этому вопросу.

Огород в городской квартире: как создать маленькую дачу на стене
Фото: Own work by Elina Mark is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Выбор местоположения
При выборе места в квартире для будущего городского огорода следует учитывать несколько общих рекомендаций. Место должно быть хорошо освещенным, но желательно избегать прямых солнечных лучей. В осенне-зимний период некоторым растениям может не хватать естественного света, поэтому желательно предусмотреть возможность использования специальной фитолампы на этапе создания зеленой зоны. Балкон не всегда будет оптимальным вариантом, так как его утепление имеет большое значение. Если балкон застеклен, но не утеплен, внутри может быть холодно, а растениям требуется тепло в пределах +14 до +18 °C. Для поддержания такой температуры необходим дополнительный источник тепла.

Материалы и инструменты
Для создания вертикального озеленения подходит использование пластиковой водосточной системы, включающей в себя воронки и желоба.
Для этой работы понадобятся следующие материалы:

  • Лист ОСП-3 толщиной 9 миллиметров
  • Пластиковый желоб белого цвета длиной 1,5 метра
  • Саморезы по дереву размером 3,5x35 миллиметров
  • 6 кронштейнов для крепления пластиковой водосточной системы
  • 6 заглушек для желоба
  • Черная и серебряная краска из баллонов
  • Грунт для пластика

    Из инструментов потребуются:

  • Строительный уровень
  • Углошлифовальная машина или ножовка
  • Наждачная бумага
  • Рулетка
  • Карандаш

Порядок выполнения работ:

  1. Начните с раскроя листа ОСП-3. Если площадь стены не позволяет использовать лист в исходных размерах (2500x1250 миллиметров), можно вырезать заготовку размером 900x600 миллиметров.

  2. Окрасьте подготовленный элемент черной краской из баллона. Нанесите краску сплошным слоем, полностью покрывая структуру дерева.

  3. Разрежьте пластиковый желоб на три отрезка длиной по 500 миллиметров. Обработайте края деталей наждачной бумагой и закройте пластиковыми заглушками. К каждому отрезку также прикрепите по два кронштейна.

  4. Тщательно обработайте все элементы желоба грунтом для пластика белого цвета. Когда грунт высохнет, нанесите матовую серебряную краску внутри и снаружи. Для единого стиля окрасите также саморезы серебряной краской.

  5. На последнем этапе разместите горшки с отверстиями для стока лишней влаги внутри пластиковой грядки. Наполните их землей и посадите зелень.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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