Секреты вертикального озеленения: создайте уютный городской огород у себя дома

Свежая салатная зелень, выращенная в стенах городской квартиры, представляет собой не только традиционный рядом стоящих луковиц в воде, но и настоящие грядки. Создание небольшого огорода на вертикальной поверхности, который в то же время служит ярким элементом декора — это абсолютно выполнимо. Технический специалист направления "Скатная кровля и холст" из корпорации "Технониколь", Андрей Когут, поделился инструкцией по этому вопросу.
Выбор местоположения
При выборе места в квартире для будущего городского огорода следует учитывать несколько общих рекомендаций. Место должно быть хорошо освещенным, но желательно избегать прямых солнечных лучей. В осенне-зимний период некоторым растениям может не хватать естественного света, поэтому желательно предусмотреть возможность использования специальной фитолампы на этапе создания зеленой зоны. Балкон не всегда будет оптимальным вариантом, так как его утепление имеет большое значение. Если балкон застеклен, но не утеплен, внутри может быть холодно, а растениям требуется тепло в пределах +14 до +18 °C. Для поддержания такой температуры необходим дополнительный источник тепла.
Материалы и инструменты
Для создания вертикального озеленения подходит использование пластиковой водосточной системы, включающей в себя воронки и желоба.
Для этой работы понадобятся следующие материалы:
Из инструментов потребуются:
Порядок выполнения работ:
Анастасия Ширвиндт поделилась воспоминаниями.