Раскрыты неожиданные недостатки "вторички" в сравнении с новостройками: пьющие соседи и наглые наследники

Риелтор назвал локацию плюсом вторичного жилья, а соседей — минусом

1:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Снижение цен на вторичное жильё обостряет дилемму перед потенциальными новосёлами: где же лучше купить квартиру — в новостройке или уже обжитую. Директор рынков России и СНГ fäm Properties Валерий Тумин разъяснил Life.ru все плюсы и минусы и того, и другого варианта.

Фото: mos.ru is licensed under Public domain

Несомненное преимущество новостройки — её состояние. К тому же в современных домах обычно лучше планировка квартир, да и возможностей для перепланировки и отделки на свой вкус больше.

К недостаткам новых ЖК можно отнести плохую транспортную доступность и отсутствие сопутствующей инфраструктуры — обычно они строятся едва ли не в чистом поле на краю географии.

Локацию же можно отнести к плюсам вторичной недвижимости. Дома в обжитых районах даже на окраине отлично связаны с центром города, окружены магазинами, кафе и социальными объектами.

"Кроме того, заселиться можно буквально сразу после оформления собственности. И если вы не хотите делать ремонт, а квартира в приличном состоянии, это также несомненный плюс", — считает Тумин.

А вот состояние старого дома может стать настоящей головной болью. По нормативам Минстроя РФ жилые здания рассчитаны на 50 лет службы, но по факту они порой уже через 10 лет нуждаются в ремонте.

Среди прочих недостатков "вторички" менее значимые и не вполне очевидные: скорее всего, во дворе дефицит парковочных мест; могут объявиться наследники прежних собственников квартиры; а также выше риск, что соседями окажутся маргиналы, получившие жильё в наследство, новостройки же обычно заселяются приличным контингентом.