Самый дорогой дом в Сочи выставили на продажу — узнайте, почём его можно купить

Объявлена цена самого дорогого дома в Сочи — 2,3 миллиарда рублей

0:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Самый дорогой дом в Сочи продаётся за 2,3 миллиарда рублей, сообщило местное агентство "Оникс-Недвижимость" "Ленте.ру" во вторник.

Фото: PublicDomainPictures.net by Petr Kratochvil is licensed under CC0

Особняк площадью 1600 м2 на участке 15 соток расположен в Хостинском районе, уточнили риелторы.

По их данным, в феврале средняя стоимость частного дома в продаже в Сочи превысила 45 миллионов рублей, что на 3,46% выше, чем годом ранее, и вдвое дороже, чем в 2020-м.

Сочи входит в топ российских городов с самой дорогой недвижимостью и, более того, она там по-прежнему растёт в цене, вопреки тренду на охлаждение рынка.