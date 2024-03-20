Самый дорогой дом в Сочи выставили на продажу — узнайте, почём его можно купить

Самый дорогой дом в Сочи продаётся за 2,3 миллиарда рублей, сообщило местное агентство "Оникс-Недвижимость" "Ленте.ру" во вторник.
Особняк площадью 1600 м2 на участке 15 соток расположен в Хостинском районе, уточнили риелторы.
По их данным, в феврале средняя стоимость частного дома в продаже в Сочи превысила 45 миллионов рублей, что на 3,46% выше, чем годом ранее, и вдвое дороже, чем в 2020-м.
Сочи входит в топ российских городов с самой дорогой недвижимостью и, более того, она там по-прежнему растёт в цене, вопреки тренду на охлаждение рынка.
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