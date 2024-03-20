Названы города, в которых стал дешеветь съём жилья — до Москвы падение цен ещё не добралось

Риелторы зафиксировали начавшееся падение цен на аренду квартир

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стоимость аренды жилья достигла потолка в российских городах-миллионниках и кое-где уже начала снижаться, сообщает витрина недвижимости Restate.ru.

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under public domain

С начала года цены упали:

в Санкт-Петербурге — на 8% до 44 тысяч рублей в месяц (средняя),

в Красноярске — на 6% до 33 тысяч рублей,

а также в Ленинградской области.

Впрочем, тенденции неоднородные — снять многокомнатную квартиру в Питере стало наоборот дороже. "Это ещё одна иллюстрация к тому, что премиальный сегмент живет по собственным законам, имея мало общего с остальными", — комментируют риелторы.

В Москве, Казани, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Воронеже и Волгограде цена аренды осталась прежней.

Города с самой дорогой арендой жилья:

Единственный город-миллионник с подорожавшей в этом году арендой — Ростов-на-Дону. За среднюю цену 29 тысяч ₽/месяц там можно снять даже "евротрёшку" в приличном районе.

Подскочили ставки и в Сочи, но там эти колебания носят сугубо сезонный характер.

Стоимость съёма жилья подтолкнуло к росту подорожание ипотеки, объясняет руководитель витрины недвижимости Restate Андрей Добрый.

"Часть потенциальных покупателей недвижимости в связи с этим решила отложить приобретение жилья и переключилась на аренду — отсюда и её удорожание осенью", — говорит он.

Сейчас рынок недвижимости адаптировался к новым условиям, и тенденция себя исчерпала.

"В этих условиях совершенно естественно, что аренда дорожать перестала, хотя в каждом конкретном городе есть свои особенности, связанные, к примеру, с объёмом предложения, так что где-то ещё виден рост", — заключил Добрый.