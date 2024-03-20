Названы города, в которых стал дешеветь съём жилья — до Москвы падение цен ещё не добралось

Стоимость аренды жилья достигла потолка в российских городах-миллионниках и кое-где уже начала снижаться, сообщает витрина недвижимости Restate.ru.
С начала года цены упали:
Впрочем, тенденции неоднородные — снять многокомнатную квартиру в Питере стало наоборот дороже. "Это ещё одна иллюстрация к тому, что премиальный сегмент живет по собственным законам, имея мало общего с остальными", — комментируют риелторы.
В Москве, Казани, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Воронеже и Волгограде цена аренды осталась прежней.
Единственный город-миллионник с подорожавшей в этом году арендой — Ростов-на-Дону. За среднюю цену 29 тысяч ₽/месяц там можно снять даже "евротрёшку" в приличном районе.
Подскочили ставки и в Сочи, но там эти колебания носят сугубо сезонный характер.
Стоимость съёма жилья подтолкнуло к росту подорожание ипотеки, объясняет руководитель витрины недвижимости Restate Андрей Добрый.
"Часть потенциальных покупателей недвижимости в связи с этим решила отложить приобретение жилья и переключилась на аренду — отсюда и её удорожание осенью", — говорит он.
Сейчас рынок недвижимости адаптировался к новым условиям, и тенденция себя исчерпала.
"В этих условиях совершенно естественно, что аренда дорожать перестала, хотя в каждом конкретном городе есть свои особенности, связанные, к примеру, с объёмом предложения, так что где-то ещё виден рост", — заключил Добрый.
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