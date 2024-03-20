В России хотят ввести самозапрет на сделки с недвижимостью — зачем он нужен

В России хотят ввести самозапрет на сделки с недвижимостью — с соответствующим предложением член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов обратился в Росреестр.
В интервью РИА Новости он объяснил смысл своей инициативы.
"Я предлагаю разрешить вводить самозапрет на продажу недвижимости по аналогии с самозапретом на взятие кредитов, который мы одобрили в третьем чтении совсем недавно", — уточнил депутат.
По его замыслу, мера призвана защитить доверчивых россиян от мошенничества.
"К сожалению, случаев, когда пожилых и излишне доверчивых людей обманывают мошенники — не редкость. Пользуясь их добротой, нечестные люди могут вынудить продать недвижимость буквально за бесценок. Порой эта недвижимость — единственная, и человек просто остаётся на улице или вынужден переехать к своим родственникам", — посетовал народный избранник.
Самозапрет на сделки с недвижимостью можно будет установить через "Госуслуги" или в МФЦ, а снять — только очно.
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