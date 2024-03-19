ФАС: приоритетный порядок по программе догазификации есть ещё и у других категорий граждан

Дома участников СВО и членов их семей будут в приоритетном порядке подключать к газу

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

"Мособлгаз", СВГК и все 66 "дочек" "Газпром межрегионгаза" будут в приоритетном порядке подключать к газу домохозяйства участников СВО и членов их семей. Сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы.

Фото: en.wikipedia.org by Химический интерес is licensed under Public domain

Помимо участников СВО и членов их семей приоритетный порядок есть ещё и у других категорий граждан.

"К таким категориям относятся участники специальной военной операции и члены их семей. Они смогут в приоритетном порядке подключить газ к своим домам в рамках бесплатной социальной догазификации. Также к этой категории относятся лица, которым необходима дополнительная социальная поддержка,” — заявили в службе.

В ФАС также сообщили, что сейчас сократили сроки направления проектов договоров, а также сроки оказания комплексной услуги по техприсоединению.

"Напомним, что программа догазификации регионов является бессрочной и распространяется на дома граждан и социальные объекты. В их числе — детские сады, школы, поликлиники больницы и другие медицинские учреждения,” — написано на сайте ведомства.

Ещё в сообщений указано, что в ФАС разработали документы о включении в программу бесплатной догазификации садовых товариществ.