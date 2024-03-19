HH.RU: названа средняя зарплата российских коммунальщиков

Названа средняя зарплата работников ЖКХ по стране

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Аналитики платформы hh. ru подвергли анализу рынок труда и выяснили, какую зарплату предлагают работникам жилищно-коммунального хозяйства в 2024 году. Средний диапазон зарплат в сфере ЖКХ составил: 52-103,5 тысячи рублей. Выше всех зарплата у работников благоустройства оказалась в Санкт-Петербурге. Там, работодатели своим работникам платят до 160 тысяч рублей в месяц. Вторые и третьи места по уровню зарплаты у коммунальщиков заняли: Коми и Архангельск. В этих регионах в среднем платят 143 и 133 тысячи рублей соответственно.

Фото: commons.wikimedia.org by Hako-Werke Pressestelle is licensed under с лицензиями Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic.

Аналитики ресурса hh. ru также рассказали, что зарплаты в сфере ЖКХ сильно варьируются в зависимости от профессии. Так, зарплата востребованных в России дворников около 30 тысяч рублей. В регионах СЗФО она чуть выше — около 40 тысяч рублей. Эксперты отметили, что профессии ЖКХ — одни из самых дефицитных. На одну вакансию приходится 2-3 человека, а это плохой показатель, он ниже необходимой нормы в 3 раза.

В своём исследовании аналитики выяснили и востребованность сфер ЖКХ. Так, за последнее время всё больше работодателей ищут специалистов в сфере обеспечения пожарной безопасности — 104% вакансий по стране приходится на них. Активно ищут и работников по утилизации ТБО — 83% вакансий. В сфере водоснабжения и канализации тоже острый дефицит работников — 76% вакансий приходятся на них. Замыкают четвёрку нужных специалистов из сферы ЖКХ — лифтовики, 32% вакансий отводятся им.