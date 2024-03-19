Засияет как новенькая: как дочиста отмыть акриловую ванну народными средствами, не навредив ей

Раскрыты народные средства для чистки акриловой ванны

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Отмыть акриловую ванну дочиста не так-то просто — абразивные и химически агрессивные средства применять нельзя, а специализированные составы влетают в копеечку. Можно воспользоваться народными способами — о них рассказали "БелНовости".

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Есть как минимум два средства, которые найдутся в каждом доме.

Сода

Размешайте с водой до пастообразной консистенции, нанесите на очищаемую поверхность, протрите мягкой губкой и смойте. На сильных загрязнениях состав можно подержать около получаса.

Уксус

Наполните ванну горячей водой, добавьте около 500-600 мл обычного 9-процентного уксуса. Сливать раствор и приступать к чистке можно через 15 минут.

Помните только, что уксус, при всей его эффективности и безопасности в качестве чистящего средства подходит далеко не везде.