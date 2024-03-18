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Как добиться возврата платы за неработающий лифт, если законом перерасчёт не предусмотрен

Юрист по ЖКХ Юнисова исключила автоматический перерасчёт за сломанный лифт

2:49
Недвижимость

Если лифт подолгу простаивает, управляющая компания обязана вернуть уплаченные за его обслуживание деньги. Как этого добиться, в интервью Pravda.Ru рассказала руководитель НП "Управдом", юрист Евгения Юнисова.

Юрист по ЖКХ Юнисова исключила автоматический перерасчёт за сломанный лифт
Фото: Правительство Московской области is licensed under CC0

"К сожалению, у нас на сегодняшний день жёсткой обязанности управляющей организации автоматически делать перерасчёт нет, такого не зафиксировано", — предупредила она.

Тем не менее УК обязана компенсировать жильцам простой лифта. Но технически перерасчёт сделать сложно. "Потому что плата за содержание лифта входит в число других услуг, составляющих содержание жилого помещения. И, соответственно, отсутствие одной из этих услуг не влечёт снижения оплаты полностью за услуги по содержанию — там есть другие позиции, которые должны быть оплачены, такие как обслуживание конструкции, санитарная уборка и так далее", — объяснила юрист.

И всё же добиться справедливости, если лифт не работает, возможно.

"Нужно обязательно обратиться в управляющую организацию или в расчётный центр, который осуществляет начисления, с заявлением о снижении размера платы в связи с отсутствием такого вида услуги, — посоветовала она. — Это делается по заявлению. И в заявлении должно быть приложено подтверждение: либо акт, который выдала управляющая организация (нужно потребовать составления такого акта), либо такое подтверждение может быть составлено с участием соседей — акт, подписанный как минимум двумя потребителями".

Продолжительность работ по плановой замене лифта также не регламентируется, добавила Юнисова. Но и в этом случае взимание платы за него должно быть приостановлено.

"Если бы у нас была графа в квитанции "услуга пользования лифтом", но такой строчки в квитанции нет — это составляющая платы за содержание помещения, в которое входит множество услуг. Это многокомпонентная услуга. Соответственно, фиксировать отсутствие этой услуги довольно сложно. И это должна делать управляющая организация, исходя из своих профессиональных обязанностей. Это профессиональный участник рынка этих услуг. Эта деятельность управляющей организации лицензирована, существует лицензионный контроль. Но, к сожалению, в большинстве своём мы сталкиваемся с тем, что многие управляющие компании достаточно небрежно к этим обязанностям относятся", — посетовала эксперт.

Отстоять свои права жители многоквартирных домов могут в суде.

Но мало кто на это готов: "Суд — это накладно, дорого и долго, занимает много времени, усилий. Соответственно, потребителям легче махнуть рукой, чем чего-то добиваться".

Коммунальщики зачастую пользуются этим, в результате жильцы остаются незащищённой стороной, заключила глава "Управдома".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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