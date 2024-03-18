Депутаты намерены потребовать от правительства ускорить замену лифтов в России

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ внёс на рассмотрение нижней палатой проект обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по модернизации лифтов в многоквартирных домах.
Документ размещён в электронной базе законодательного органа. "Вместо изношенных лифтов должны быть установлены лифты, отвечающие современным стандартам безопасности, энергоэффективности, комфортности, доступности для инвалидов и маломобильных групп населения", — указано в нём.
Если Госдума одобрит проект, это будет означать, что она официально попросила главу правительства "принять меры, направленные на решение обозначенных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, определить круг задач и назначить ответственного".
Замены требует огромное количество подъёмников по всей стране — в некоторых регионах до 50% лифтов выработали свой ресурс. Но работа ведётся ни шатко ни валко, о чём можно судить по косвенному признаку — загрузке производственных мощностей заводов-изготовителей, не превышающей 60%.
Проблема — в финансировании: на замену лифтов нужно порядка 300 миллиардов рублей.
"В настоящее время замена и модернизация лифтов осуществляются в рамках капитального ремонта многоквартирных домов за счет собранных собственниками помещений средств. Это один из самых дорогостоящих видов работ", — подчеркнули авторы инициативы.
Ранее Минстрой РФ предложил сдвинуть сроки замены лифтов.
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