Депутаты намерены потребовать от правительства ускорить замену лифтов в России

Госдума готовит официальное обращение к Мишустину о замене лифтов

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ внёс на рассмотрение нижней палатой проект обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по модернизации лифтов в многоквартирных домах.

Фото: Государственная жилищная инспекция Московской области is licensed under CC0

Документ размещён в электронной базе законодательного органа. "Вместо изношенных лифтов должны быть установлены лифты, отвечающие современным стандартам безопасности, энергоэффективности, комфортности, доступности для инвалидов и маломобильных групп населения", — указано в нём.

Если Госдума одобрит проект, это будет означать, что она официально попросила главу правительства "принять меры, направленные на решение обозначенных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, определить круг задач и назначить ответственного".

Замены требует огромное количество подъёмников по всей стране — в некоторых регионах до 50% лифтов выработали свой ресурс. Но работа ведётся ни шатко ни валко, о чём можно судить по косвенному признаку — загрузке производственных мощностей заводов-изготовителей, не превышающей 60%.

Проблема — в финансировании: на замену лифтов нужно порядка 300 миллиардов рублей.

"В настоящее время замена и модернизация лифтов осуществляются в рамках капитального ремонта многоквартирных домов за счет собранных собственниками помещений средств. Это один из самых дорогостоящих видов работ", — подчеркнули авторы инициативы.

Ранее Минстрой РФ предложил сдвинуть сроки замены лифтов.