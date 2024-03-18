Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сценарист "Острых козырьков" работает над созданием сериала о пивоварне Guinness
Геологи назвали молнии источником фосфора для зарождения жизни на Земле
Разновидности крокусов: красота природы под ногами
Планка с гимнастическим мячом
Кинологи рассказали, как отучить щенка кусаться, когда у него режутся зубы
Icarus: древний лёд всё ещё может существовать в далеких космических объектах
5 причин посетить Казахстан и провести там отпуск
"Годзилла: Минус один" Такаши Ямазаки стал любимым фильмом Стивена Спилберга и Кристофера Нолана
Эксперт Войцеховский: в ряде сетей до 95% продуктов собственных торговых марок
Переезжаем: топ регионов России с самым доступным жильём

"Домклик" назвал регионы России с самой дешёвой недвижимостью

1:39
Недвижимость

Самое дешёвое строящееся жильё - в Смоленской области, следует из нового рейтинга "Домклика". Ипотечно-риелторский сервис Сбербанка подвёл итоги февраля на рынке недвижимости.

"Домклик" назвал регионы России с самой дешёвой недвижимостью
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Новостройки

  1. Смоленская область — 76,7 тысячи рублей за квадратный метр;
  2. Псковская область — 78 тысяч рублей;
  3. Оренбургская область — 79 тысяч;
  4. Республика Северная Осетия — Алания — 81,3 тысячи;
  5. Тамбовская область — 82,3 тысячи;
  6. Курганская область — 85,3 тысячи;
  7. Орловская область — 87,9 тысячи;
  8. Вологодская область — 89,5 тысячи;
  9. Республика Марий Эл — 90,2 тысячи;
  10. Костромская область — 91,6 тысячи ₽/м2.

Вторичный рынок

  1. Ингушетия — 54,7 тысячи рублей за "квадрат";
  2. Оренбургская область — 67,9 тысячи рублей;
  3. Смоленская область — 72 тысячи;
  4. Курганская область — 74,1 тысячи;
  5. Еврейская автономная область — 74,6 тысячи;
  6. Удмуртская Республика — 75,1 тысячи;
  7. Брянская область — 76 тысяч;
  8. Ульяновская область — 77,5 тысячи;
  9. Астраханская область — 77,5 тысячи;
  10. Пермский край — 78,7 тысячи рублей за квадратный метр.
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Оставьте этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт - ушлые дачники давно этим пользуются

Не избавляйтесь от этого сорняка, поскольку он принесёт огромную пользу вашему саду.

Польза полыни огромна на участке
Александр Ширвиндт оставил в наследство вдове и сыну две квартиры и дачи в Москве
Стало известно, какое наследство оставил Александр Ширвиндт своему сыну и жене
Посадите это в приствольный круг деревьев: используйте эффективно эти клочки земли — красота и польза одновременно
Плохие соседи малины: эти культуры лучше не сажать рядом с ней - рассказываем, почему
Контратаки ВСУ под Авдеевкой уничтожат последние резервы Киева Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
6 секретов по мытью головы. Волосы будут меньше пачкаться и выглядеть идеально
Идеален для консервации: этот сорт томатов даёт вкусные и сладкие помидоры — не трескаются и хорошо хранятся
Этот сорт томатов даёт до 7 кг плодов с куста: плоды вкусные — кожица тонкая, мякоть нежная
Этот сорт томатов даёт до 7 кг плодов с куста: плоды вкусные — кожица тонкая, мякоть нежная
Последние материалы
Планка с гимнастическим мячом
"Домклик" назвал регионы России с самой дешёвой недвижимостью
Кинологи рассказали, как отучить щенка кусаться, когда у него режутся зубы
Icarus: древний лёд всё ещё может существовать в далеких космических объектах
5 причин посетить Казахстан и провести там отпуск
"Годзилла: Минус один" Такаши Ямазаки стал любимым фильмом Стивена Спилберга и Кристофера Нолана
Эксперт Войцеховский: в ряде сетей до 95% продуктов собственных торговых марок
Индейка с овощами на сковороде: лёгкий, и при этом сытный ужин для близких
Телеведущая Лера Кудрявцева возвращается к работе после травмы ноги
Что скрывают продавцы: 6 скрытых проблем подержанных автомобилей, о которых лучше знать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников