Цены не снижаются: на рынке вторичной недвижимости заметна стагнация

Согласно данным агентства "ЦИАН.Аналитики", средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупных региональных рынках России в марте текущего года составила 142,8 тыс. рублей за квадратный метр, что больше на 0,5% чем за последний месяц.
"Коммерсантъ" отмечает, что в Москве данное значение увеличилось лишь на 0,1% и в настоящее время составляет 336,9 тыс. рублей за квадратный метр.
Аналитики отмечают, что на фоне сокращения спроса на жилье крупные региональные рынки вторичной недвижимости России показали стабильность: средние цены не показывают ярко выраженного роста или снижения.
Ранее Pravda.ru сообщала, что россияне продолжают уверенно лидировать по покупке недвижимости в Турции.
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