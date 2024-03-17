Цены не снижаются: на рынке вторичной недвижимости заметна стагнация

Российский рынок вторичной недвижимости замер

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Согласно данным агентства "ЦИАН.Аналитики", средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупных региональных рынках России в марте текущего года составила 142,8 тыс. рублей за квадратный метр, что больше на 0,5% чем за последний месяц.

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"Коммерсантъ" отмечает, что в Москве данное значение увеличилось лишь на 0,1% и в настоящее время составляет 336,9 тыс. рублей за квадратный метр.

Аналитики отмечают, что на фоне сокращения спроса на жилье крупные региональные рынки вторичной недвижимости России показали стабильность: средние цены не показывают ярко выраженного роста или снижения.

Ранее Pravda.ru сообщала, что россияне продолжают уверенно лидировать по покупке недвижимости в Турции.