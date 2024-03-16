Разлетаются, как горячие пирожки: сдача квартир в Москве ускорилась до максимума, и вот почему

Квартиры в Москве стали сдаваться на 42% быстрее

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жильё в Москве стало сдаваться намного быстрее, сообщил руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков "Ленте.ру".

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under public domain

По его словам, россияне буквально бросились снимать квартиры в столице, несмотря на стремительный рост арендной платы.

В среднем квартира сдаётся через 12 дней после размещения на сервисе, что на 42% быстрее, чем годом ранее.

Самым большим спросом пользуются "однушки" и студии — в них жильцы заселяются через девять дней после выхода объявления. Среди административных округов лидирует Юго-Западный с высокой транспортной доступностью и развитой инфраструктурой — там арендаторы находят квартирантов за шесть дней.

Активность на рынке аренды квартир стала расти ещё на второй неделе января и уже догнала показатели поздней осени прошлого года — традиционно высокие.

По мнению Жукова, снимать жильё бросились те, кто собирались приобретать недвижимость, но отложили покупку из-за высоких ипотечных ставок.