Разлетаются, как горячие пирожки: сдача квартир в Москве ускорилась до максимума, и вот почему

Жильё в Москве стало сдаваться намного быстрее, сообщил руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков "Ленте.ру".
По его словам, россияне буквально бросились снимать квартиры в столице, несмотря на стремительный рост арендной платы.
В среднем квартира сдаётся через 12 дней после размещения на сервисе, что на 42% быстрее, чем годом ранее.
Самым большим спросом пользуются "однушки" и студии — в них жильцы заселяются через девять дней после выхода объявления. Среди административных округов лидирует Юго-Западный с высокой транспортной доступностью и развитой инфраструктурой — там арендаторы находят квартирантов за шесть дней.
Активность на рынке аренды квартир стала расти ещё на второй неделе января и уже догнала показатели поздней осени прошлого года — традиционно высокие.
По мнению Жукова, снимать жильё бросились те, кто собирались приобретать недвижимость, но отложили покупку из-за высоких ипотечных ставок.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.