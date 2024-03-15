Предупреждение хозяйкам: что в доме ни в коем случае нельзя мыть уксусом

Наряду с содой уксус популярен у домохозяек в качестве безопасного моющего средства. Но он вовсе не универсален в этой роли, а кое-чему может даже навредить.
"БелНовости" перечислили предметы домашнего обихода, для которых опасен уксус.
Если хотите сохранить их привлекательный внешний вид, применяйте для мытья только специализированные составы.
Посуду и кухонную утварь из меди уксус способен непоправимо испортить. Вместо него безопаснее лимонная кислота.
Алюминиевая посуда с уксусом тоже химически несовместима, выбирайте более деликатные средства.
Дорогая и эффектная плитка из камня не переносит никаких химически агрессивных средств — не только уксус, но и лимонная кислота, и нашатырь, и тем более хлорка недопустимы.
Не стоит мыть уксусом межплиточные швы из силикона — вот они как раз не боятся средств на основе хлора.
Если вы разжились мраморной столешницей, берегите её — никакого уксуса.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.