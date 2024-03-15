Предупреждение хозяйкам: что в доме ни в коем случае нельзя мыть уксусом

Названы предметы домашнего обихода, для которых опасен уксус

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Наряду с содой уксус популярен у домохозяек в качестве безопасного моющего средства. Но он вовсе не универсален в этой роли, а кое-чему может даже навредить.

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"БелНовости" перечислили предметы домашнего обихода, для которых опасен уксус.

Полы из ламината

Если хотите сохранить их привлекательный внешний вид, применяйте для мытья только специализированные составы.

Изделия из меди

Посуду и кухонную утварь из меди уксус способен непоправимо испортить. Вместо него безопаснее лимонная кислота.

Алюминий

Алюминиевая посуда с уксусом тоже химически несовместима, выбирайте более деликатные средства.

Камень

Дорогая и эффектная плитка из камня не переносит никаких химически агрессивных средств — не только уксус, но и лимонная кислота, и нашатырь, и тем более хлорка недопустимы.

Силиконовые швы

Не стоит мыть уксусом межплиточные швы из силикона — вот они как раз не боятся средств на основе хлора.

Мрамор

Если вы разжились мраморной столешницей, берегите её — никакого уксуса.