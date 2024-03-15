На квартиры в новостройках даётся гарантия: сроки эксплуатации элементов отделки и инженерных коммуникаций

Застройщик обязан дать гарантию на новое жильё. Генеральный директор "Федерального кадастрового агентства" Алексей Подпалый разъяснил aif.ru её условия.
Гарантийный срок эксплуатации конструктивных элементов здания (фундамент, стены, перекрытия, крыша, лестницы и пр.), а также деталей отделки составляет пять лет с момента сдачи дома в эксплуатацию. Гарантия на технологическое и инженерное оборудование не может быть меньше трёх лет.
Если до истечения этих сроков будут выявлены недостатки, застройщик обязан их устранить. Жаловаться можно в управляющую компанию, посоветовал управляющий партнёр юридического бюро "Мокров и Партнёры" Александр Мокров.
"Она в свою очередь сможет предъявить претензии к застройщику в гарантийный период. А вот за треснувшую внутреннюю перегородку ответственность будет нести уже сам застройщик", — уточнил он.
Если полюбовно решить проблему не удаётся — заказывайте экспертизу и обращайтесь в суд, призвал Подпалый.
"Иногда застройщик, видя серьёзность намерений покупателя квартиры, идёт на мировую и выплачивает необходимую сумму сразу. Это выгодно и самому покупателю, потому что ему не приходится ждать взыскания этой суммы по суду".
Кроме того, в этом случае строителям удаётся избежать огромных штрафов, заключил он.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.