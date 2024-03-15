На квартиры в новостройках даётся гарантия: сроки эксплуатации элементов отделки и инженерных коммуникаций

Раскрыты гарантийные сроки на новое жильё

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Застройщик обязан дать гарантию на новое жильё. Генеральный директор "Федерального кадастрового агентства" Алексей Подпалый разъяснил aif.ru её условия.

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Гарантийный срок эксплуатации конструктивных элементов здания (фундамент, стены, перекрытия, крыша, лестницы и пр.), а также деталей отделки составляет пять лет с момента сдачи дома в эксплуатацию. Гарантия на технологическое и инженерное оборудование не может быть меньше трёх лет.

Если до истечения этих сроков будут выявлены недостатки, застройщик обязан их устранить. Жаловаться можно в управляющую компанию, посоветовал управляющий партнёр юридического бюро "Мокров и Партнёры" Александр Мокров.

"Она в свою очередь сможет предъявить претензии к застройщику в гарантийный период. А вот за треснувшую внутреннюю перегородку ответственность будет нести уже сам застройщик", — уточнил он.

Если полюбовно решить проблему не удаётся — заказывайте экспертизу и обращайтесь в суд, призвал Подпалый.

"Иногда застройщик, видя серьёзность намерений покупателя квартиры, идёт на мировую и выплачивает необходимую сумму сразу. Это выгодно и самому покупателю, потому что ему не приходится ждать взыскания этой суммы по суду".

Кроме того, в этом случае строителям удаётся избежать огромных штрафов, заключил он.