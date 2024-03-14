Россиян призвали избавляться от недвижимости: сейчас самое время

Риелтор посоветовала не затягивать с продажей квартиры

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вы собирались продавать квартиру, сейчас самое время сделать это, заявила руководитель отдела продаж компании "ТСН Недвижимость" Дарья Баранюк. Она объяснила РИАМО, почему.

Фото: mos.ru is licensed under Public domain

Начинается закономерное охлаждение перегретого ажиотажным спросом рынка вторичной недвижимости, констатировала риелтор. "Сейчас наблюдается сильное снижение спроса и ожидается обратная коррекция цен", — уточнила она.

Если у вас в собственности объект, за который сейчас дают 10 миллионов, при сохранении нынешней ключевой ставки уже через полгода он может потерять в цене миллион, привела пример эксперт.

"В текущих условиях, которые с учётом внешних и внутренних факторов сегодня сформировались на рынке жилой недвижимости, наступило самое удачное время для продажи своей квартиры", — подытожила она.

Несмотря на ожидаемое снижение цен, с покупкой тянуть тоже не стоит, добавила Баранюк — жильё дешевеет крайне неравномерно. "То есть хорошие одно- и двухкомнатные квартиры, которые пользуются наибольшим спросом у покупателей, вряд ли подешевеют", — предупредила она.