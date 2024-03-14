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Как попасть в квартиру, откуда заливает соседей? Слесарям вскрывать дверь запрещено

Юрист опроверг право коммунальщиков на взлом квартиры, где прорвало трубы

1:08
Недвижимость

При протечке в квартире, в которой никого нет, слесари управляющей компании не имеют права самостоятельно вскрывать её. Адвокат Тимур Баязитов рассказал aif.ru, как быть в этом случае.

Юрист опроверг право коммунальщиков на взлом квартиры, где прорвало трубы
Фото: Управа района Южное Медведково города Москвы is licensed under CC0

"Управляющая компания не может взломать замок в квартире в отсутствие жильца, даже если он затапливает соседей", — подчеркнул он.

"Однако она может пригласить участкового — у него есть право вскрыть дверь", — пояснил юрист.

Полицейский отлично знает, что делать в такой ситуации. Он обязательно пригласит свидетелей — представителей УК и общественности (не менее двух человек из числа жильцов дома).

"После вскрытия составляется акт, куда вносится факт протечки. После того как проблема с водой будет устранена, квартира по возможности закрывается и опечатывается. Это тоже должно быть отражено в акте. На этой бумаге ставятся подписи всех присутствующих. Об инциденте должны сообщить собственнику", — заключил Баязитов.

Он также призвал тщательно проверять состояние водопровода и кранов перед длительным отъездом и посоветовал оставлять соседям запасные ключи.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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