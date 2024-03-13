Москвичи бросились скупать жильё в Турции, заметили риелторы

Покупательский интерес москвичей к турецкой недвижимости рекордно вырос по итогам февраля, сообщили "Ленте.ру" в агентстве недвижимости ГЖА.рф.
Спрос на жильё в Турции увеличивается в столице третий месяц подряд. Темпы роста в феврале достигли 81,3%, что стало максимальной динамикой, начиная с июля 2020 года.
Ранее инвестиционная компания Edeluxe составила топ самых популярных стран для покупки жилой недвижимости россиянами:
Авторы этого рейтинга также заметили резкий рост интереса к турецкой недвижимости в январе-феврале 2024 года.
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