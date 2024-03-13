Москвичи бросились скупать жильё в Турции, заметили риелторы

В феврале вырос интерес москвичей к турецкой недвижимости

0:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Покупательский интерес москвичей к турецкой недвижимости рекордно вырос по итогам февраля, сообщили "Ленте.ру" в агентстве недвижимости ГЖА.рф.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Спрос на жильё в Турции увеличивается в столице третий месяц подряд. Темпы роста в феврале достигли 81,3%, что стало максимальной динамикой, начиная с июля 2020 года.

Ранее инвестиционная компания Edeluxe составила топ самых популярных стран для покупки жилой недвижимости россиянами:

Турция, Таиланд, Грузия.

Авторы этого рейтинга также заметили резкий рост интереса к турецкой недвижимости в январе-феврале 2024 года.