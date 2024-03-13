Раскрыты четыре места скопления микробов в доме — их надо мыть старательнее всего

Названы четыре вещи в доме, которые требуют самой тщательной чистки

0:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Идеальная чистота и порядок в доме недостижимы, потому что в нём есть места, до которых обычно руки не доходят во время уборки. "БелНовости" напомнили о них.

Фото: Сайт Уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under public domain

Пылесос

Не каждая хозяйка может похвастаться, что своевременно очищает пылесос внутри и снаружи.

Многоразовые сумки для овощей

На них в дом попадают полчища микробов, собранных в тележке и на кассовом конвейера в магазине.

Шторка в ванной

Всё время мокрая, занавеска в ванной становится замечательной питательной средой для роста опасных микроорганизмов и грибков.

Миски для питомцев

Жуткая антисанитария расцветает в них прямо-таки махровым цветом, поэтому мойте их после каждого приёма пищи вашим питомцем.

И не забывайте о регулярной влажной уборке полов.