Раскрыты четыре места скопления микробов в доме — их надо мыть старательнее всего

Идеальная чистота и порядок в доме недостижимы, потому что в нём есть места, до которых обычно руки не доходят во время уборки. "БелНовости" напомнили о них.
Не каждая хозяйка может похвастаться, что своевременно очищает пылесос внутри и снаружи.
На них в дом попадают полчища микробов, собранных в тележке и на кассовом конвейера в магазине.
Всё время мокрая, занавеска в ванной становится замечательной питательной средой для роста опасных микроорганизмов и грибков.
Жуткая антисанитария расцветает в них прямо-таки махровым цветом, поэтому мойте их после каждого приёма пищи вашим питомцем.
И не забывайте о регулярной влажной уборке полов.
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