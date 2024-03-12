Бросьте чеснок в унитаз и поразитесь результату: этот лайфхак работает

Домохозяйкам посоветовали чеснок в качестве дезинфицирующего средства для туалета

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Учёные доказали: унитаз — скопище микробов. Как с ними бороться, если бытовая химия дорогая и ядовитая?! "БелНовости" посоветовали народное средство на основе чеснока.

Фото: Flickr by Marco Verch is licensed under CC BY 2.0

Достаточно всего лишь пары зубчиков. Кладёте их в стакан воды и доводите до кипения. Затем отвару надо дать настояться под крышкой минут 15-20.

Это средство распыляете на унитаз и оставляете на 5-7 часов, затем смываете. И он засияет первородной чистотой! Если не верите — проверьте, поделитесь потом опытом в комментариях; там же можно выразить благодарность.

Усилить дезинфицирующий эффект можно, если на ночь положить два измельчённых зубчика чеснока в бачок унитаза.

Важно: чеснок не заменяет обычные моющие средства на 100%, ими тоже иногда надо пользоваться.