"МОЭК" через суд лишила лицензий семь управляющих компаний из-за долгов за тепло

Семь управляющих компаний лишились лицензий за долги в 2023 году в Москве

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В 2023 году семь управляющих компаний в Москве лишились лицензий за долги за тепло, сообщили в пресс-службе ПАО "МОЭК" в понедельник.

Фото: ПАО "МОЭК"

Соответствующие судебные решения были приняты по итогам проверок, проведённых Мосжилинспекцией на основании претензий "МОЭК" и других ресурсоснабжающих организаций.

"Ряд управляющих компаний в Москве систематически нарушают принятые на себя по договорам обязательства как перед ПАО "МОЭК", так и перед жителями управляемых ими многоквартирных домов", — пояснил заместитель управляющего директора — директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО "МОЭК" Алексей Шарафутдинов.

Весь жилой фонд, обслуживавшийся проштрафившимися УК — 88 многоквартирных домов — передан в ведение ГБУ "Жилищник" соответствующих районов, что позволило наладить надлежащую платёжную дисциплину.