Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ФАС возбудила дело в отношении S7 из-за необоснованных цен на билеты
Эксперт посоветовал лишить приложения доступа к микрофону
Daily Mail: Разоблачитель Boeing Джон Барнетт найден мертвым
Майкл Китон не понял смысла своего участия в фильме "Морбиус"
Как отучить кошку грызть провода
Байден отказывается отправлять войска в Польшу
Какие цветы сажать в подвесные кашпо?
Deviation Games: закрытие студии без релиза ожидаемой игры
Рейтинг автомобилей с самой быстрой коррозией кузова
Как засудить соседей, затопивших квартиру — инструкция от эксперта-юриста

Юрист подсказала, как добиться компенсации от соседа, залившего квартиру

0:59
Недвижимость

Если вас затопили соседи, вы вправе потребовать у них компенсации нанесённого ущерба, напомнила юрист Виктория Ситдикова. Она объяснила NEWS.ru, как это лучше сделать.

Юрист подсказала, как добиться компенсации от соседа, залившего квартиру
Фото: Управа по Калининскому району администрации города Чебоксары is licensed under public domain

Для начала необходимо установить виновника потопа. "Если виновник — УК, то нужно требовать непосредственно у УК, если же виновник — собственник, то к нему", — пояснила она.

Есть риск, что они будут валить друг на друга, добавила эксперт. Помогут максимально полно собранные доказательства.

"Настоятельно советую всё фиксировать на камеру своего телефона: действия специалистов, в целом всё, что происходит в период аварии и её устранения", — посоветовала она.

Если виновник не отказывается нести ответственность, это лучше задокументировать.

"Необходимо заключить письменное мировое соглашение о погашении суммы материального ущерба, где в подробностях прописать, за что передаются денежные средства, дата, место происшествия, а также данные обеих сторон", — заключила Ситдикова.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Стало известно, кто стоит за исключением Кристины Орбакайте из концерта? Алла Пугачёва тут не при чем

Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.

Глава ФПБК стал инициатором исключения Кристины Орбакайте из праздничного концерта в Кремле
Деми Мур показала трёх взрослых дочерей от Брюса Уиллиса
Актриса Деми Мур вышла в свет с тремя некрасивыми дочерьми от Брюса Уиллиса: пошли в папу
Не для слабонервных: что происходит в голове кошки, когда ее отдают в другую семью
Их просто выкидывают на улицу: названы собаки, которые вышли из моды и оказались на улице
Диверсанты пошли в атаку на границе России, освобождено село Красное Дмитрий Плотников В США рассказали об ответе Северной Кореи на американские учения в регионе Петр Ермилин В Пакистане ДАИШ* активно работает в связке с сепаратистами Александр Трубин
Одноразовые собаки: эти породы всегда ждет усыпление — не щадят никого
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Ксения Собчак опубликовала трешовый снимок из 2000-х: "На Паше Воле улётные штаны"
Ксения Собчак опубликовала трешовый снимок из 2000-х: "На Паше Воле улётные штаны"
Последние материалы
Майкл Китон не понял смысла своего участия в фильме "Морбиус"
Daily Mail: Разоблачитель Boeing Джон Барнетт найден мертвым
Байден отказывается отправлять войска в Польшу
Как отучить кошку грызть провода
Какие цветы сажать в подвесные кашпо?
Deviation Games: закрытие студии без релиза ожидаемой игры
Рейтинг автомобилей с самой быстрой коррозией кузова
Диверсанты пошли в атаку на границе России, освобождено село Красное
В Новочеркасске застраховали торговый центр на 1 млрд рублей
Юрист подсказала, как добиться компенсации от соседа, залившего квартиру
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников