Как засудить соседей, затопивших квартиру — инструкция от эксперта-юриста

Юрист подсказала, как добиться компенсации от соседа, залившего квартиру

0:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вас затопили соседи, вы вправе потребовать у них компенсации нанесённого ущерба, напомнила юрист Виктория Ситдикова. Она объяснила NEWS.ru, как это лучше сделать.

Фото: Управа по Калининскому району администрации города Чебоксары is licensed under public domain

Для начала необходимо установить виновника потопа. "Если виновник — УК, то нужно требовать непосредственно у УК, если же виновник — собственник, то к нему", — пояснила она.

Есть риск, что они будут валить друг на друга, добавила эксперт. Помогут максимально полно собранные доказательства.

"Настоятельно советую всё фиксировать на камеру своего телефона: действия специалистов, в целом всё, что происходит в период аварии и её устранения", — посоветовала она.

Если виновник не отказывается нести ответственность, это лучше задокументировать.