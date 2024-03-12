Как засудить соседей, затопивших квартиру — инструкция от эксперта-юриста

Если вас затопили соседи, вы вправе потребовать у них компенсации нанесённого ущерба, напомнила юрист Виктория Ситдикова. Она объяснила NEWS.ru, как это лучше сделать.
Для начала необходимо установить виновника потопа. "Если виновник — УК, то нужно требовать непосредственно у УК, если же виновник — собственник, то к нему", — пояснила она.
Есть риск, что они будут валить друг на друга, добавила эксперт. Помогут максимально полно собранные доказательства.
"Настоятельно советую всё фиксировать на камеру своего телефона: действия специалистов, в целом всё, что происходит в период аварии и её устранения", — посоветовала она.
Если виновник не отказывается нести ответственность, это лучше задокументировать.
"Необходимо заключить письменное мировое соглашение о погашении суммы материального ущерба, где в подробностях прописать, за что передаются денежные средства, дата, место происшествия, а также данные обеих сторон", — заключила Ситдикова.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.