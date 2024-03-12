Назван самый важный критерий выбора съёмного жилья для россиян

Около 90% арендаторов предпочитают снимать квартиры с мебелью

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России 87% опрошенных арендаторов предпочитают снимать квартиры с мебелью, пишут "Известия" со ссылкой на результаты опроса, проведённого интерьерной фирмой Mr. Doors в соцсетях.

Фото: Правительство Московской области by Анастасия Осипова is licensed under Public domain

У респондентов была возможность обосновать свой ответ в комментариях, сообщили в компании. И привели примеры: "Мебели должно быть минимум, но кухня с необходимой бытовой техникой — обязательно", "С мебелью — идеально, если не "бабушкин вариант".

"Принятый в некоторых странах принцип сдачи жилья в аренду без мебели никогда не был близок россиянам. Большинство привыкло действовать по принципу "заезжай и живи", — прокомментировал пресс-секретарь Mr. Doors Кирилл Герасимов.

Он также заметил, что если раньше хозяева норовили обставить сдаваемое жильё самой дешёвой мебелью, то теперь стараются выбирать более дорогую — чтобы она прослужила подольше.