В России может появиться молодёжная ипотека под 3 % годовых

Для поддержки молодых специалистов предлагают новую льготную ипотеку

0:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России может появиться молодёжная ипотека.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как сообщают "Известия”, группа компаний "А101" рекомендует создать льготную ипотеку для молодёжи.

Предлагается оформлять ипотеку сроком до пятидесяти лет под 3 % годовых с первоначальным взносом 15 %. В регионах сумма ипотеки может составлять от 9 до 12 миллионов рублей, а в Москве до 15 миллионов.

Более того, в компании советует выдавать молодым специалистам государственный сертификат, который позволит им выплатить часть первоначального взноса, если они вступят в брак до тридцати лет.