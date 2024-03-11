В России может появиться молодёжная ипотека под 3 % годовых

В России может появиться молодёжная ипотека.
Как сообщают "Известия”, группа компаний "А101" рекомендует создать льготную ипотеку для молодёжи.
Предлагается оформлять ипотеку сроком до пятидесяти лет под 3 % годовых с первоначальным взносом 15 %. В регионах сумма ипотеки может составлять от 9 до 12 миллионов рублей, а в Москве до 15 миллионов.
Более того, в компании советует выдавать молодым специалистам государственный сертификат, который позволит им выплатить часть первоначального взноса, если они вступят в брак до тридцати лет.
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