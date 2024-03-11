Выяснилось, кто должен делать ремонт в съёмном жилье — лучше пропишите это в договоре

Роскачество уточнило тонкости ремонта в съёмной квартире

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Съёмную квартиру могут ремонтировать как арендаторы, так и собственник — по договорённости между собой, сообщили в Роскачестве в воскресенье.

Фото: Сайт Уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under public domain

В отсутствие такой договорённости этот щепетильный вопрос регулируется гражданским законодательством.

"С точки зрения закона, текущие неисправности (сломанный кран, оторванные обои и так далее) устраняет и оплачивает арендатор (наниматель), а более глобальный (капитальный) ремонт организует и оплачивает собственник (ст. 681 ГК РФ)", — уточнили в ведомстве.

На практике возможны самые разные варианты, вплоть до того, что квартирант может сам отремонтировать жилище — на свой вкус и за собственные средства. В этом случае работы обязательно нужно согласовать с хозяином недвижимости, предупреждает Роскачество.

"Если ремонт не согласовать, собственник может расторгнуть договор аренды и потребовать, чтобы квартира была приведена в первоначальное состояние. И суд, если до него дойдёт дело, встанет на его сторону", — поясняется в сообщении.

Любые договорённости нужно закреплять документально — в допсоглашении или отдельном договоре:

перечень работ,

сроки проведения ремонта (начало и конец работ),

подрядчики,

стройматериалы,

ответственность сторон,

расходы (особенно если в счёт арендной платы).

Тот, кто несёт расходы, должен сохранять все чеки.