Выяснилось, кто должен делать ремонт в съёмном жилье — лучше пропишите это в договоре

Съёмную квартиру могут ремонтировать как арендаторы, так и собственник — по договорённости между собой, сообщили в Роскачестве в воскресенье.
В отсутствие такой договорённости этот щепетильный вопрос регулируется гражданским законодательством.
"С точки зрения закона, текущие неисправности (сломанный кран, оторванные обои и так далее) устраняет и оплачивает арендатор (наниматель), а более глобальный (капитальный) ремонт организует и оплачивает собственник (ст. 681 ГК РФ)", — уточнили в ведомстве.
На практике возможны самые разные варианты, вплоть до того, что квартирант может сам отремонтировать жилище — на свой вкус и за собственные средства. В этом случае работы обязательно нужно согласовать с хозяином недвижимости, предупреждает Роскачество.
"Если ремонт не согласовать, собственник может расторгнуть договор аренды и потребовать, чтобы квартира была приведена в первоначальное состояние. И суд, если до него дойдёт дело, встанет на его сторону", — поясняется в сообщении.
Любые договорённости нужно закреплять документально — в допсоглашении или отдельном договоре:
Тот, кто несёт расходы, должен сохранять все чеки.
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