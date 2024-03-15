Эксперты предупреждают: готовьтесь к "болезни X" — Новая мировая пандемия неизбежна?

Эпидемиологи КНР предостерегают о росте рисков появления "болезни Х"

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Все более авторитетные специалисты в области эпидемиологии выражают озабоченность по поводу возрастающей угрозы распространения гипотетической "болезни X". Научное сообщество обсуждает меры предотвращения пандемии.

Фото: Mos.ru, CC BY 4.0

Новое значительное предупреждение было сделано главой Государственного управления по контролю и профилактике заболеваний Китая, Ваном Хэшэном, во время брифинга на последней сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Термин "болезнь X" используется для обозначения любого теоретического инфекционного заболевания, которое может быть вызвано неизвестным или недооцененным патогеном и привести к новой мировой пандемии. По мнению экспертов, вероятность появления "болезни X" весьма высока. Главная задача — разработать стратегии ее предотвращения и обуздания.

Что способствует увеличению риска? Это глобальные климатические изменения, рост антропогенного воздействия на биосферу, а также увеличение случаев передачи инфекций от животных к людям.

Российские специалисты также обсуждают эту проблему. Они считают, что "болезнь Х" не обязательно будет вызвана новым возбудителем, это также может быть мутировавший известный патоген или результат научной деятельности.

Появление новых мощных патогенов в ближайшем будущем маловероятно, однако вызывает беспокойство активная работа ученых над созданием гибридных инфекций с новыми свойствами и высокой степенью заразности, что может привести к утечкам из лабораторий.