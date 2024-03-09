Сеть "Леруа Мерлен" теперь юридически называется по-другому. Юрлицо осталось прежнее

Ритейлер "Леруа Мерлен" сменил своё юридическое наименование

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стало известно, что российская компания "Леруа Мерлен" сменила юридическое название. Если раньше она числилась как "Леруа Мерлен Восток", то теперь она носит название "Ле Монлид". Отмечается, что сам бренд компания менять пока не намерена. Соответствующая смена названия отражена на портале ЕГРЮЛ.

Фото: commons.wikimedia.org by Хенрик Боравски is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"5 марта 2024 года изменено юридическое название ООО "Леруа Мерлен Восток" на ООО "Ле Монлид". Само юридическое лицо осталось прежним. Что касается ребрендинга, то по нему никаких решений не принималось", — сообщение от пресс-службы ритейлера.

В компании добавили, что смена юридического наименования никаким образом не отразится на работе сети в целом. Операционная деятельность, стратегические планы компании, работа сотрудников сетей останется прежней.