Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
У компании Яны Рудковской отсудили 55 тысяч рублей из-за авторских прав
Судебные приставы Подмосковья помогли пострадавшей получить компенсацию морального вреда
Виктория Боня рассказала о причинах своих драматичных постов в соцсетях
Юлия Савичева сообщила об утрате паспорта накануне 8 Марта
В праздничном выпуске шоу "Маска" раскрыли участника в костюме Водяного
Стали известны имена деятелей кино, которые удостоились премии "Фигаро" им. Андрея Миронова
Пять советов по уходу за волосами
Кристину Орбакайте не пустили в Кремль из-за провокаций Аллы Пугачевой
Покалеченному красноярцу не дают компенсацию: напавший незнакомец признан невменяемым
Сеть "Леруа Мерлен" теперь юридически называется по-другому. Юрлицо осталось прежнее

Ритейлер "Леруа Мерлен" сменил своё юридическое наименование

0:53
Недвижимость

Стало известно, что российская компания "Леруа Мерлен" сменила юридическое название. Если раньше она числилась как "Леруа Мерлен Восток", то теперь она носит название "Ле Монлид". Отмечается, что сам бренд компания менять пока не намерена. Соответствующая смена названия отражена на портале ЕГРЮЛ.

Ритейлер "Леруа Мерлен" сменил своё юридическое наименование
Фото: commons.wikimedia.org by Хенрик Боравски is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"5 марта 2024 года изменено юридическое название ООО "Леруа Мерлен Восток" на ООО "Ле Монлид". Само юридическое лицо осталось прежним. Что касается ребрендинга, то по нему никаких решений не принималось", — сообщение от пресс-службы ритейлера.

В компании добавили, что смена юридического наименования никаким образом не отразится на работе сети в целом. Операционная деятельность, стратегические планы компании, работа сотрудников сетей останется прежней.

 

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
3 лучших упражнения от обвисшего живота. Помогают всем

Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.

Как убрать висячий живот
Самая верная собака
Верность — второе имя: названы самые преданные собаки, которые никогда не признают нового хозяина
Простой торт из печенья с черносливом: без выпечки, с приготовлением справится и ребёнок
Земля пухом: владельцам рассказали, как правильно похоронить своего домашнего питомца
Украинские беженцы лишаются пособий в странах Евросоюза Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Эти цветы обожают тень: украсят тёмные уголки сада, хорошо растут под кронами деревьев
Шелковица: растение, которое нежное, красивое и ценное
Эти цветы отличаются крупными соцветиями: оставляют яркое впечатление
Эти цветы отличаются крупными соцветиями: оставляют яркое впечатление
Последние материалы
Виктория Боня рассказала о причинах своих драматичных постов в соцсетях
Юлия Савичева сообщила об утрате паспорта накануне 8 Марта
Ритейлер "Леруа Мерлен" сменил своё юридическое наименование
В праздничном выпуске шоу "Маска" раскрыли участника в костюме Водяного
Стали известны имена деятелей кино, которые удостоились премии "Фигаро" им. Андрея Миронова
Пять советов по уходу за волосами
Кристину Орбакайте не пустили в Кремль из-за провокаций Аллы Пугачевой
Покалеченному красноярцу не дают компенсацию: напавший незнакомец признан невменяемым
Певица Полина Гагарина планирует взять паузу в концертной деятельности
Певица Вера Брежнева показала редкое фото с дочерьми
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников