Хорошая новость: вторичная недвижимость может подешеветь почти на 10%, лучше подождать пока с покупкой

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Риелтор Апрелев: вторичное жилье подешевеет на 5-10 % к началу осени при текущей ставке ЦБ

2:00
Недвижимость

В России наблюдается тенденция уменьшения спроса на жилую недвижимость как на первичном, так и на вторичном рынках. Это обусловлено высокой ключевой ставкой Центрального банка, которая стала препятствием для многих граждан. Большинство сделок с недвижимостью в стране осуществляются через ипотеку, процентные ставки по которой в настоящее время достигают 18 %.

Риелтор Апрелев: вторичное жилье подешевеет на 5-10 % к началу осени при текущей ставке ЦБ
Фото: Сайт уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under Public domain

Даже на первичном рынке, где действует льготная 9%-ная ставка по ипотеке, наблюдается снижение спроса. Вице-президент Гильдии риелторов, Константин Апрелев, подчеркивает, что сохранение высокой ключевой ставки ЦБ будет продолжать снижать спрос на жилье в стране, сообщает Общественная Служба Новостей.

С августа по октябрь 2023 года после повышения ставки ЦБ до 8,5 % спрос на жилье начал расти, однако дальнейшие действия регулятора привели к его снижению. Повышение ключевой ставки до 15 % в конце октября и до 16 % в декабре сделало ипотеку на вторичное жилье практически недоступной для граждан. Эксперт отмечает, что разница между ценой предложения и реальной ценой сделки уже превышает 5 %, и при дальнейшем удержании высоких ставок ЦБ цены на жилье продолжат снижаться.

По мнению риелтора, дальнейшее развитие ситуации на рынке недвижимости будет зависеть от действий ЦБ и ключевой ставки, поскольку большинство сделок осуществляется через ипотеку. Он также предупреждает о возможном снижении цен на жилье на 5-10 % на вторичном рынке, если ключевая ставка останется на том же уровне к осени.

Что касается первичного рынка, то здесь ожидаются более серьезные потрясения. Программа льготной ипотеки на квартиры в новостройках, запущенная для поддержки рынка во время пандемии, завершится 1 июля. Риелтор считает, что не продление программы может привести к снижению цен на жилье на 15-20 % на первичном рынке.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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