Подсчитали, как дорого снять квартиру в Москве: цены втрое выше среднероссийских

Стоимость аренды жилья в Москве втрое превышает среднюю по России в пересчёте на квадратный метр, передаёт "Интерфакс недвижимость" со ссылкой на исследование "Домклика".
Это не признак перегрева рынка аренды, потому что на вторичном рынке купли-продажи наблюдается схожая тенденция, пояснили аналитики сервиса.
"В Москве стоимость аренды квадратного метра примерно втрое выше среднего значения по стране и в четыре раза выше, чем в отдельных мегаполисах", — уточнили они.
Снять 35-метровую квартиру в Златоглавой обойдётся в среднем около 70 тысяч рублей в месяц. За столицей в топе следуют Санкт-Петербург (более 34 тысяч рублей) и Московская область (28,2 тысячи).
Ранее "Домклик" составил рейтинг московских районов с самой дешёвой арендой, а "РБК Недвижимость" нашла самую дорогую съёмную квартиру в центре Белокаменной.
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