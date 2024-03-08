Подсчитали, как дорого снять квартиру в Москве: цены втрое выше среднероссийских

Стоимость аренды жилья в Москве втрое обгоняет среднюю по России

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стоимость аренды жилья в Москве втрое превышает среднюю по России в пересчёте на квадратный метр, передаёт "Интерфакс недвижимость" со ссылкой на исследование "Домклика".

Фото: Сайт уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under Public domain

Это не признак перегрева рынка аренды, потому что на вторичном рынке купли-продажи наблюдается схожая тенденция, пояснили аналитики сервиса.

"В Москве стоимость аренды квадратного метра примерно втрое выше среднего значения по стране и в четыре раза выше, чем в отдельных мегаполисах", — уточнили они.

Снять 35-метровую квартиру в Златоглавой обойдётся в среднем около 70 тысяч рублей в месяц. За столицей в топе следуют Санкт-Петербург (более 34 тысяч рублей) и Московская область (28,2 тысячи).

Ранее "Домклик" составил рейтинг московских районов с самой дешёвой арендой, а "РБК Недвижимость" нашла самую дорогую съёмную квартиру в центре Белокаменной.